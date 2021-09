Sanguinamento abbondante dopo l’asportazione di un polipo

Una domanda di: Martina

Venerdì 17 ho subito un intervento in Day Hospital per asportazione di un polipo endometriale. Fino a domenica ho avuto perdite di sangue ma niente di preoccupante. Da lunedì ho una flusso molto abbondante e dolori addominali e alla schiena. Non mi sembra normale: che devo fare? Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Martina,

dalla storia che racconta, credo sia normale avere ancora dolori e perdite ematiche.

Mi sembra di capire che parametri di allarme, quali febbre e perdite maleodoranti siano assenti.

In questi casi, consiglio comunque di sentire il sanitario che l’ha operata. E’ una regola precauzionale che conviene osservare. Con cordialità.

