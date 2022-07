Sanguinamento (anche) dopo la visita in pronto soccorso

Una domanda di: Arianna

Sono alla 5 settimana di gravidanza ieri ho avuto una perdita rosa, per timore visto già un aborto in passato sono andata in pronto soccorso. Mi hanno fatto visita con speculum ed ecografia interna. Si è visto camera gestazionale, sacco vitellino ed embrione di circa 3mm ma non il battito: è presto? Mi ha detto che la perdita può essere tutto o niente. Mi ha ordinato Progeffik per bocca: una capsula alla sera. Poi quando sono tornata ho visto parecchie perdite rosso vivo e anche finito la visita ho notato parecchio sangue rosso vivo. Il giorno dopo qualche traccia marrone. È normale che si sia visto tutto quel sangue? E le tracce scure del giorno seguente sono dovute alla visita? Lo speculum può essere stato pericoloso per la gravidanza? Sono molto preoccupata… grazie per la disponibilità buona giornata.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, tutto ciò che è stato fatto in pronto soccorso è stato corretto. Il battito fetale di solito compare dopo la quinta settimana, quindi è normale che non ci fosse. Le perdite di sangue possono capitare anche in gravidanze che evolvono senza complicazioni. Purtroppo non c’è altro da fare che attendere il prossimo controllo e vedere se la gravidanza evolve regolarmente. Con cordialità.

