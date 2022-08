Sanguinamento anomalo a 49 anni

Una domanda di: Rosanna

Ho 49 anni dopo il vaccino il mio ciclo sembra essere impazzito ancora di più. Per 6 mesi non ho avuto nessuna perdita quindi nessun giorno di ciclo. Poi ho iniziato ad avere qualche piccola perdita e soprattutto il giorno dopo avere avuto un rapporto sessuale ho avuto sanguinamento copiosi durati solo 1 giorno.Ora invece mi è tornato il ciclo e da 10 gg sto avendo perdite molto abbondanti tanto da sentirmi stanca debole e forti mal di testa. Ho contattato la mia dottoressa e mi ha prescritto tranex lo sto assumendo da 5giorni (2 compresse) al giorno ma per il momento non vedo tanto miglioramento. Ho fissato un appuntamento con la mia dottoressa appena lei rientra dalle ferie (per fortuna la settimana prossima) in attesa del controllo cosa può consigliarmi? Grazie.



Sara Tabacco Sara Tabacco Gentile signora,

le consiglio di continuare la terapia con tranex, come prescritto dalla sua ginecologa. Dopodiché è necessario effettuare una visita ginecologica con ecografia e Pap test, come delr esto ha già vissato. A mio avviso, effettuerei anche i dosaggi ormonali: il snaguinamento potrebbe infatti essere un segnale di pre menopausa: questa specifica analisi lo potrà eventualmente confermare. Cari saluti.