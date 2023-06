Sanguinamento anomalo a 50 anni, dopo la “conizzazione”

Una domanda di: Maruska

Ho 50 anni e in seguito a una forte emorragia mi hanno diagnosticato un cin 3 e dopo poco ho fatto l’intervento di conizzazione. Questo è successo 14 mesi fa, non ho fatto nessuna cura ma dopo l’operazione non ho più avuto le mestruazioni. Da qualche giorno ho delle perdite di sangue e sono un po’ preoccupata. Cosa può essere? Cosa devo fare?



Cara Maruska, è necessario un controllo del collo dell’utero perché le conizzazioni possono non risolvere definitivamente il problema. Qualche volta è necessario intervenire di nuovo perché il virus (HPV) rimane attivo a livello cervicale e dà ancora problemi. Questo è il motivo perché qualche volta, in età menopausale, si consiglia alla donna un’isterectomia che dà la garanzia di rimuovere tutto il tessuto esposto all’infezione virale. Non ho dati dell’analisi istologica del cono di tessuto cervicale, ma senza particolari ansie, deve avere un’opinione da parte dei suoi curanti per individuare l’origine della perdita ematica. Da quello che mi dice non possiamo escludere che, anche se in menopausa, possa venire dal tessuto endometriale e non dal collo dell’utero ed è questo che va assolutamente accertato, quindi subito un controllo e poi ci farà sapere l’esito delle decisioni e le misure che i suoi curanti decideranno di consigliarle. Con cordialità.

