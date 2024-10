Sanguinamento anomalo con l’anello contraccettivo

Una domanda di: Martina

Buongiorno, la mia domanda sorge perché oggi devo togliere l’anello vaginale ornibel, però durante la giornata ho avuto dello spotting con anche

crampi al basso addome, è normale che si verifichi quanto accaduto anche prima di toglierlo e aspettare l’imminente arrivo del ciclo fittizio?

Perché ho iniziato a preoccuparmi di ciò in quanto è solo il terzo mese che lo utilizzo. Premetto ho rapporti regolarmente, con profilattico e senza ma

quasi mai l’eiaculazione avviene all’interno. L’anello inoltre non è mai sceso e mai uscito dal canale vaginale e nemmeno spostato, quindi per questo

le faccio la domanda perché mi sembra strano che si siano presentate queste perdite. Io penso che anche lo stress e il cambio stagione possano influire

anche sulla contraccezione, è così? Se sì credo sia dovuto anche a quello perché è un periodo un po’difficoltoso. Spero mi possa aiutare. Grazie per

l’attenzione e cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

come sta scritto nel foglietto di accompagnamento durante l’uso di Ornibel possono verificarsi sanguinamenti irregolari. Se le emorragie irregolari si

manifestano dopo cicli precedentemente regolari, mentre Ornibel viene usato seguendo le indicazioni raccomandate, è opportuno sottoporsi a un controllo

ginecologico (anche questo è indicato nel foglietto illustrativo). Le consiglio quindi di contattare il suo ginecologo. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: