Sanguinamento anomalo: cosa può essere?

Una domanda di: Marianna

Salve, la contatto per avere un parere su un problema che sta durando da circa 20 giorni. Sto avendo perdite di color marrone scuro, a tratti capita di averle anche solo per un secondo rosso vivo accompagnate da qualche coagulo poi diventano di nuovo marrone. Cosa può essere?! Preciso di non avere un ciclo regolare.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno, quanto lei descrive sembra essere rappresentativo di un’infezione vaginale. Pertanto le suggerisco di effettuare un tampone vaginale per la ricerca dei germi più comuni, compresi clamidia, mycoplasma, gonococco, che se risulteranno presenti dovranno essere trattate con antibiotico ad hoc.

Qualora non avesse recentemente effettuato anche il pap-test le consiglio anche di sottoporsi a tale importante procedura di screening per le patologie oncologiche della cervice uterina, non trascuri anche un’ecografia ginecologica pelvica per appurare se l’origine del sanguinamento che riferisce potrebbe essere in relazione con un problema del corpo dell’utero. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

