Sanguinamento anomalo nei giorni di sospensione della pillola: potrei essere incinta?

C'è solo un modo per scoprire se una gravidanza è iniziata, quando si ha il dubbio che sia successo: fare lo specifico test.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Sabrina, la risposta esatta è difficile da avere, dovrei tirare a indovinare! Per escludere (o comunque accertare) una gravidanza, occorre infatti fare un test sulle urine. Il sanguinamento mensile diverso dal solito potrebbe anche essere dipeso da un male assorbimento del contraccettivo, per esempio dovuto a disturbi gastrointestinali, oppure a febbre. Ma anche questo mi è impossibile saperlo, posso solo fare ipotesi. Direi quindi innanzi tutto di fare il test di gravidanza. Cordialmente.

La cisti del dotto tireoglosso, nota anche come cisti mediana del collo (per via del fatto che in genere si trova a metà del collo) dopo essere stata asportata chirurgicamente può ricomparire e, quindi, richiedere un secondo intervento. »

È possibile che a disturbare il sonno di una bimba di tre anni e mezzo sia il pensiero della sorellina che, a differenza di lei, dorme ancora con i genitori: mettere le due bambine nella stessa cameretta potrebbe risolvere i risvegli notturni della maggiore. »

Come e più di altre anomalie del neurosviluppo, i disturbi dello spettro autistico sono legati a molteplici "errori" genetici. Alcune ricerche hanno indicato più di 1000 geni potenzialmente coinvolti: la complessità del problema non consente di accertarlo con sicurezza durante la gravidanza. »