Sanguinamento che non passa dopo l’inserimento dell’anello

Una domanda di: Alessia

In data 28/08 mi sono venute le mestruazioni e ho inserito per la prima volta l’anello anticoncezionale. Non ha avuto nessun effetto

collaterale, ma da allora le mestruazioni non sono mai terminate, anche se diminuite in flusso. Solitamente non mi durano più di 6 giorni. Volevo

sapere se è normale.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

ogni metodo contraccettivo richiede un periodo di “assestamento” che può determinare occasionalmente sanguinamenti irregolari. Vale anche per l’anello vaginale che, di solito nei primi due mesi puo dare spotting (perdite vaginali di sangue). Il fenomeno può protrarsi fino a quando non si verifica l’assestamento della mucosa endometriale. In genere, con il passare dei mesi la situazione si regolarizza e il sanguinamento diventa meno abbondante e si protrae per molti meno giorni (tenga presente che non si tratta più di mestruazioni). Qualora il sanguinamento si protraesse ancora per vari giorni o, comunque, la sua durata mensile fosse molto prolungata contatti il suo specialista di fiducia per valutare con lui l’ eventualeopportunità di ricorrere a un metodo alternativo. Cordialmente.

Cordialmente



