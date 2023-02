Sanguinamento che non si arresta dopo l’assunzione di EllaOne

Una domanda di: Giulia

Salve. Il 10 febbraio ho preso ellone e il ciclo mi è arrivato subito dopo con 5 giorni di anticipo. Il problema è che ora il ciclo non passa più, ce l’ho da 8 giorni con piccole perdite di sangue, come mai? È normale? Grazie per la risposta.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile signora, l’interferenza della pillola assunta sulla fisiologica secrezione ormonale potrebbe avere creato uno squilibrio ormonale che si sta manifestando con una perdita di sangue prolungata. Dovrebbe cessare. Se questo non accade la invito a recarsi dal suo ginecologo di fiducia per effettuare una visita e se lui lo riterrà opportuno una ecografia. In quella occasione potrebbe chiedere informazioni su cosa poter utilizzare in maniera regolare come contraccettivo senza dover ricorrere alla contraccezione di emergenza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto