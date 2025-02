Sanguinamento che non si arresta in una donna di 44 anni

Ho quasi 44 anni, a ottobre e a novembre ho saltato il ciclo, a dicembre qualche perdita, ma il 18 gennaio ho iniziato

con un flusso emorragico, il giorno 25 ho iniziato a prendere il tranex su indicazione della ginecologa (1 pastiglia da 500 x 3 volte al giorno) si

sono ridotte ma non cessate, il giorno 31 ho eseguito la visita dalla ginecologa che non ha rilevato nulla di anomalo…e ha scritto endometrio

in sfaldamento di mm7 e mi ha detto di prendere il Primolut nor per 10 giorni, dopo aver preso la prima a distanza di 3 ore ho avuto una emorragia e sono andata al pronto soccorso, rifatto ecografia e visita, tutto nella norma, e sempre endometrio in sfaldamento. Massimo cm 6. Mi hanno prescritto 3 o 5 giorni di tranex a 2 pastiglie al giorno e tolto il Primolut. Ad oggi, a più di due settimane di distanza ho ancora perdite, non emorragiche, ma consistenti, soprattutto appena mi alzo dal letto la mattina. Devo attendere di fare i 5 giorni completi di tranex e aspettare che termini lo sfaldamento o come potrei procedere?