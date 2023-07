Sanguinamento che non si arresta in una donna di 52 anni

Una domanda di: Cristina

Ho 52 anni ed è una settimana con ho le mestruazioni abbondanti direi tipo emorragia, il mio medico di base mi ha prescritto il Tranex ma il sanguinamento non si è arrestato: adesso è abbondante ma non emorragia come posso arrestarlo? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Cristiana, le perdite ematiche genitali in menopausa impongono un controllo ecografico della situazione ginecologica. È possibile che vi sia un polipo o un’iperplasia endometriale ma altre volte l’utero sanguina in toto. Si chiama contegno emorragico e le perdite possono essere tali da anemizzare la paziente. Il prodotto che le hanno prescritto aiuta ma cura il sintomo non la causa del sanguinamento che deve essere compresa per poter instaurare una terapia ben mirata. Finito il sanguinamento un controllo dei valori dell’emoglobina può essere utile per vedere se è necessaria una terapia con ferro per correggere l’anemia. Cordialmente.

