Sanguinamento che non si arresta in una donna di 53 anni e assunzione di Slinda

Una domanda di: Monica

Prendo Slinda da quasi 4 mesi senza interruzione tra un blister e l’altro per sospendere il ciclo emorragico e lunghissimo. Dopo i primi tre mesi ho iniziato ad avere le prime perdite e sono più di 20 giorni che ho un ciclo abbondante. Ho 53 anni e il ginecologo mi ha consigliato di provare a sospendere, aspettare che finisca ormai il ciclo e vedere come arriva il prossimo. A questo punto non so nemmeno quando potrebbe arrivarmi visto che è dai primi di giugno che è iniziato. Cosa mi consiglia?

Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Monica,

credo che tu abbia bisogno di ben altro trattamento che Slinda.

Non posso darti un consiglio sul trattamento specifico, poiché la scelta dipende dalla tua situazione locale (utero/endometrio) e generale (anamnesi personale e familiare). Sarà senza dubbio opportuno che tu approfondisca la situazione mediante controlli, come di certo ti avrà già anticipato il suo ginecologo, dico bene?

Spero tu possa risolvere tutto al più presto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto