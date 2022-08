Sanguinamento che non si arresta in una signora di 50 anni

Una domanda di: Francesca

Buongiorno dottore, ho da poco compiuto 50 anni e dopo tre mesi di assenza, le mestruazionii sono ricomparsew in maniera emorragica. Ho fatto una terapia di 12 giorni con lutenyl, insieme al tranex per un paio di giorni, ma dopo due settimane la situazione è tornata come all’inizio (in realtà il ciclo è scomparso del tutto solo per i primi 5-7 giorni). Può essere un aborto, visti i rapporti non protetti dei mesi precedenti? L’eco transvaginale ha misurato un endometrio di 11mm all’inizio e 14mm dopo due settimane e la terapia. Qual è la sua opinione? Cosa posso fare per bloccare il ciclo in vista delle mie imminenti due settimane di ferie al mare? La ringrazio.



Gentile signora, il nodo della questione non è bloccare il sanguinamento per non avere fastidi durante le vacanze, ma capire perché ha questo problema. Solo trovando la causa si può impostare la corretta terapia e una causa ci deve per forza essere. I medicinali che le sono stati prescritti (progestinici e coagulanti) hanno la funzione di eliminare l’emorragia per permettere di effettuare, successivamente le indagini del caso. Servono cioè a “pulire” l’utero affinché sia possibile individuare la ragione di questo sanguinamento anomalo. Posto questo, è normale che alla sospensione del progestinico il mestruo si ripresenti. Parli con la sua dottoressa, veda con lei se il progestinico debba e possa essere assunto per molti più giorni, così grazie all’assenza di sanguinamento si potrà indagare meglio dentro il suo utero e non solo. A mio giudizio, sarebbe opportuno effettuare tutte le indagini che sono ritenute opportune in casi come il suo: pap test, ecografia e isteroscopia. Con cordialità.

