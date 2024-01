Sanguinamento che si protrae a lungo dopo l’isteroscopia

Una domanda di: Laura

Salve dottoressa, tramite una visita ginecologica con eco, mi hanno trovato un polipo endometriale, un mioma, l’adenomiosi…

Il 4 dicembre ho fatto l’isteroscopia e hanno asportato il polipo, ancora oggi ho perdite di sangue un po’ abbondanti, con grumi: sono possibili queste

perdite dopo un mese?

La ringrazio in anticipo.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Laura,

è possibile che le perdite si prolunghino per 30-40 giorni dopo una isteroscopia operativa.

Da quel che ha scritto hanno rimosso il polipo endometriale, ma non ci dice nulla sul mioma e sull’adenomiosi. Forse erano di piccole dimensioni e non rimovibili tramite isteroscopia. Solo se il snaguinamento dovesse proseguire ancora per molti giorni può essere utile un controllo. Cordialmente.



