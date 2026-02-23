Sanguinamento che si protrae dopo l’asportazione delle ovaie

Una domanda di: Cinzia Sono al quarto giorno dopo l’intervento e fino a ieri ho avuto perdite ematiche lievi che oggi sono aumentate un po' e sono rosse: è normale? Può essere l’eparina? Sono molto preoccupata e oggi non ho neanche i dolori che avevo ieri.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Cinzia,

l'asportazione delle ovaie comporta una immediata diminuzione del livello di estrogeni e progesterone e quindi l'endometrio, che è ormono-dipendente, si sfalda. Quindi la perdita è del tutto normale. Deve discutere con i colleghi circa l'opportunità di un trattamento con eparina post-operatorio perché la procedura laparoscopica è breve, il rischio trombotico minimo e quindi è da valutare la sua necessità. Nessun pericolo ma una messa punto con chi l'ha operata delle scelte relative all'assistenza post operatoria. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

