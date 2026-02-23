Sanguinamento che si protrae dopo l’asportazione delle ovaie

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/02/2026 Aggiornato il 23/02/2026

Avere perdite di sangue dopo un intervento per l'asportazione delle ovaie è normale, tuttavia l'opportunità di usare l'eparina va valutata con lo specialista che ha effettuato l'operazione.

Una domanda di: Cinzia
Sono al quarto giorno dopo l’intervento e fino a ieri ho avuto perdite ematiche lievi che oggi sono aumentate un po' e sono rosse: è normale? Può essere l’eparina?
Sono molto preoccupata e oggi non ho neanche i dolori che avevo ieri.

Augusto Enrico Semprini
Cara Cinzia,
l'asportazione delle ovaie comporta una immediata diminuzione del livello di estrogeni e progesterone e quindi l'endometrio, che è ormono-dipendente, si sfalda. Quindi la perdita è del tutto normale. Deve discutere con i colleghi circa l'opportunità di un trattamento con eparina post-operatorio perché la procedura laparoscopica è breve, il rischio trombotico minimo e quindi è da valutare la sua necessità. Nessun pericolo ma una messa punto con chi l'ha operata delle scelte relative all'assistenza post operatoria. Cordialmente.

