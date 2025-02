Sanguinamento che si protrae dopo un aborto farmacologico e l’applicazione di un contraccettivo

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Lamy,

quanto lei mi riferisce è normale perché il suo povero endometrio ha ricevuto troppi messaggi differenti, gravidanza, aborto, ora inziale effetto del nexplanon. Quindi deve aver e pazienza, come dice il suo curante e tutto andrà a posto. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto