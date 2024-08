Sanguinamento con la minipillola dopo aver saltato le compresse placebo

Una domanda di: Nadia

Ho attaccato la 3a scatola di slinda alla 2a senza prendere le placebo e il ciclo cominciato alla 24 pillola bianca della 2a confezione non mi è ancora

finito anzi è iniziato come spotting e sta aumentando. Oggi sono al 11° giorno di perdite rosso vivo che devo fare per bloccarlo? Esiste un’altra

minipillola che dia meno perdite di slinda?



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile signora,

le pillole con solo progesterone si equivalgono quindi non esiste un prodotto con lo stesso principio attivo che non provochi sanguinamento, se lei lo assume in modo diverso da quanto indicato. Il punto infatti è tutto qui e io non capisco perché non abbia preso il placebo che è stato inserito proprio per cercare di evitare sanguinamenti irregolari. Se non ha controindicazioni all’uso degli estrogeni, motivo per cui potrebbero averle prescritto Slinda, potrebbe assumerli per circa 10 giorni, rivolgendosi al suo ginecologo per la prescrizione. Se non può assumere estrogeni deve si aspettare che il sanguinamento cessi spontaneamente. In generale, tutti i farmaci e quindi anche i contraccettivi devono essere usatii seguendo le istruzioni che vengono fornite sia dal ginecolgo sia dall’azienda produttrice, nel foglietto di accompagnamento. Cordialmente.

