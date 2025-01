Sanguinamento con l’anello contraccettivo

Una domanda di: Noemi

L’8 gennaio dopo la pausa di 7 giorni dell’anello ho inserito il nuovo e dal 17 è come se riavessi il ciclo con molto sangue, cosa posso fare? Non va bene l’anello?





Cara Noemi,

è ovvio che se il sanguinamento dovesse continuare dovrebbe cercare un’alternativa all’anello. Detto questo, perdere sangue quado si utilizza l’anello non significa che qualcosa non sta andando per il verso giusto, tuttavia è innegabbilmente una seccatura. Dunque se la situazione non dovesse risolversi, parla con il tuo ginecologo. Con cordialità.

