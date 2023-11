Sanguinamento continuo con la pillola a base di solo progestinico

Una domanda di: Alessia

Sono a metà del secondo blister di SLINDA. Ho avuto 4 giorni di pausa da sanguinamento al primo blister e 4 giorni all’inizio del secondo: per il

resto sono sempre con assorbente, ho sanguinamenti intermittenti con pause di 12/15 ore. Tutti mi rispondono che è normale assestamento ma il disagio e

l’ansia aumentano. Devo davvero resistere i famosi 3 mesi?

Grazie.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Una delle problematiche maggiori dei contraccettivi con solo progestinici sono le perdite di sangue irregolari e, in particolare, l’assenza di una mestruazione regolare in circa il 40% dei casi. Tutto questo è dovuto alla mancanza di estrogeni. Come giustamente le hanno detto i primi 3-4 mesi tali disturbi sono più evidenti poi tendono a ridursi e in alcuni casi a regredire. Per questo le hanno detto di aspettare. Correggere questo disturbo può richiedere l’impiego per un certo numero di giorni di estrogeni ma non tutte le donne possono assumerli soprattutto se somministrati per via orale. Come mai a lei è stata prescritta la Slinda? Cioè una pillola senza estrogeni?

