Sanguinamento da sospensione: c’è da preoccuparsi se non compare?

Una domanda di: Jenny

Sono una ragazza di 20 anni, peso 50 kg, assumo la pillola cemisiana da dicembre 2021 senza nessun problema. Questo mese ho assunto la prima pillola placebo domenica 10 e mi aspettavo il ciclo per martedi/mercoledì ma al momento ancora non ho niente, ho solo avuto un po’ di perdite marroni mercoledì e basta. Ho avuto rapporti ma non completi con il mio compagno e ho sempre assunto regolarmente la pillola. C’è un rischio gravidanza? In più volevo aggiungere che ad agosto volevo continuare con un altra scatola per farlo saltare … sarebbe un problema non averlo questo mese e saltarlo pure ad agosto? Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Non c’è nessun problema, con la pillola può succedere di non avere le mestruazioni e anche di far saltare le mestruazioni per un qualunque motivo e non c’è nessuna ripercussione sulla salute. Se l’ha assunta regolarmente non ci sono rischi ma la decisione di fare o no un test di gravidanza spetta alla fine a lei.

Per me va tutto benissimo. Con cordialità.



