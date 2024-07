Sanguinamento da sospensione in ritardo di un giorno: può essere iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Adriana

Salve, prendo la pillola da un po’, vorrei sapere con esattezza come funziona. Ho avuto l’ultimo rapporto a marzo, ad aprile il ciclo mi è

venuto normalmente, a maggio con un giorno di ritardo e anche a giugno è arrivato normalmente. Posso stare tranquilla? A cosa potrebbe essere dovuto

quel giorno di ritardo? Scusi e grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

può capitare che durante l’intervallo tra una confezione e l’altra della pillola il sanguinamento non compaia o ritardi o sia scarso senza che questo

sia significativo. Tenga presente che non si tratta di mestruazioni vere e proprie, si chiama infatti “emorragia da sospensione” e quindi non ci si deve

aspettare che abbia le stesse caratteristiche appunto delle mestruazioni. Non mi è chiaro perché pensa di essere incinta a distanza di 4 mesi dall’ultimo

rapporto e con il sanguinamento che si è presentato regolarmente (un giorno di ritardo è irrilevante, l’organismo femminile non funziona come un computer, non ci si può aspettare la puntualità assoluta di tutte le funzioni come fosse programmato come un software).

Comunque sia quando si ha il dubbio di aver avviato una gravidanza basta fare il test per scioglierlo e quindi poter stare tranquille. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto