Sanguinamento dopo i rapporti a inizio gravidanza

Se l'embrione è sano e la placenta svolge efficacemente la sua funzione, non c'è il rischio che la gravidanza si interrompa a causa dei rapporti sessuali.

Gentile signora, la maggior parte degli aborti del primo trimestre è dovuta ad una anomalia cromosomica del concepito. Quando l’embrione è sano e la placentazione è valida i rapporti sessuali non sono in grado di determinare una perdita abortiva. È opportuno un controllo ecografico per sincerarsi che la gravidanza sia in utero e rispetti i profili di crescita embrionaria proporzionati alla settimana gestazionale. Dopo due aborti nella donna con meno di quaranta anni la possibilità di un terzo aborto è un caso ogni 84 gravidanze. Dovrebbe quindi essere una buona gestazione e nel caso si interrompesse vedo indicato un accertamento citogenetico sul tessuto abortivo. Un buon controllo ecografico e sapremo se è sulla buona strada. Con cordialità.

