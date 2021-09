Sanguinamento dopo il cesareo

Una domanda di: Maria

Ho partorito 3 mesi fa, la prima mestruazione mi è venuta 8 di agosto ed è dal 25 agosto che ho delle perdite molto scure. Da specificare che io ho avuto il cesareo e dopo 3 giorni stavo morendo: si è riaperta la ferita e mi sono usciti gli organi fuori, in tempo mi hanno salvato. Ora ho paura di andare in ospedale mi preoccupo che sia una cosa grave.





Gentile signora, dubito che si tratti di qualcosa di grave, tuttavia è necessario che faccia un controllo. Meglio farlo nell’ospedale dove è stata operata e la conoscono già. Per quanto riguarda gli “organi fuori” che cosa intende dire? Con cordialità.

