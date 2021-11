Sanguinamento dopo il pap test: che fare?

Una domanda di: Barbora

Oggi ho fatto il pap test per la prima volta,dopo le 3 ore trascorse dal test mi sono comparse perdite di sangue, cosa dovrei fare.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Può accadere una perdita di sangue dopo lo screening con il pap test, senza che questo sia un segnale significativo dal punto di vista medico.

Importante è acquisire la risposta del pap test per escludere la presenza di alterazioni del collo dell’utero (cervice).

Potrebbe essere plausibile che lei soffra di ectropion (la cosiddetta “piaghetta”), ma il collega che ha effettuato l’indagine se così fosse glielo avrebbe detto. Per il snaguinamento stia dunque tranquilla, non deve fare nulla.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto