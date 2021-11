Sanguinamento dopo isteroscopia

Una domanda di: KiaDima

Dottoressa salve un consiglio extra, ho eseguito 2 giorni fa l’isteroscopia

per polipo endometriale.

È normale un flusso sanguigno abbondante?

Quanto dovrebbe durare?

Grazie.





Sara De Carolis

Gentile signora,

il flusso può essere sia più abbondante che durare più a lungo (7-10 giorni).

Tenga presente che anche la prossima mestruazione potrà avere avere le stesse caratteristiche. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

