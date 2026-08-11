Sanguinamento dopo la conizzazione: è normale?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/08/2026 Aggiornato il 11/08/2026

Dopo un intervento di conizzazione è normale che vi siano perdite di sangue, a patto che siano di modesta entità.

Una domanda di: Anna
Buongiorno dottoressa ho 63 anni in menopausa da oltre 10 anni, il 29 luglio scorso ho avuto una conizzazione all'utero. Dopo 8 giorni dall'intervento ho cominciato ad avere delle perdite di sangue. Comunque sto anche mettendo la sera degli ovuli fagin fast: è una cosa normale o mi devo preoccupare? Grazie.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Anna,
dopo una conizzazione è abbastanza tipico avere perdite ematiche nei successivi 8-10 giorni, Non ti preoccupare assolutamente, a meno che non diventino abbondanti. In questo caso dovrai contattare i medici dell'ospedale in cui sei stata sottoposta all'intervento. Cari saluti.

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