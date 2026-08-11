Sanguinamento dopo la conizzazione: è normale?

Una domanda di: Anna

Buongiorno dottoressa ho 63 anni in menopausa da oltre 10 anni, il 29 luglio scorso ho avuto una conizzazione all'utero. Dopo 8 giorni dall'intervento ho cominciato ad avere delle perdite di sangue. Comunque sto anche mettendo la sera degli ovuli fagin fast: è una cosa normale o mi devo preoccupare? Grazie.



