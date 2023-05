Sanguinamento dopo la menopausa

Una domanda di: Antonella

Ho 55 anni e sono stata dal 2012 al 2018 in menopausa farmacologica indotta con tamoxifene ed enantone per quadrantectomia seno sinistro effettuata nel 2012 con ormonoterapia e radioterapia. Nel 2019 dopo un anno di assenza del ciclo e dopo aver finito la terapia ho

avuto una forte mestruazione e dopo tutti i controlli e con valori ormonali che indicavano ancora periodo fertile .

Nel 2020 /21/22 ho avuto una mestruazione all’anno. A dicembre 2022 i valori ormonali indicavano menopausa eppure ho avuto metrorragia a gennaio ed aprile 2023.

Tra poco farò ecografia tv di controllo, per il resto i valori sono nella norma. Nell’ultima ecografia uno dei 2 ginecologi mi ha detto di vedere ancora qualche piccolo follico .

Per rassicurarmi la domanda che le faccio: ritiene possibile anche con valori ormonali indicanti menopausa possano esservi dei follicoli e quindi ancora delle metrorragie funzionali?



Cara Antonella,

il principale elemento predittore dell’età in cui la donna cessa di avere mestruazioni è l’età della menopausa della mamma.

Già a partire dai 48 anni i dosaggi ormonali sono del tutto inaffidabili per definire quando i cicli ovulatori si esauriranno in modo definitivo.

Quindi non ho dati oncologici per valutare la natura del tumore mammario ma deve avvisare l’oncologo di riferimento della persistenza di attività ovarica.

In una situazione di questo tipo anche con un quadro ecografico di normalità endometriale preferirei avere un’isteroscopia con biopsia endometriale per completezza diagnostica.

Questo non deve allarmarla ma è una procedura di sicurezza che prenderei in considerazione. Con cordialità.



