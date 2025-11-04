Sanguinamento dopo la menopausa: sono mestruazioni?

La menopausa segna la fine irreversibile dell'attività ovarica, quindi un eventuale sanguinamento non è di sicuro una mestruazione e, quindi, va indagato.

Una domanda di: Immacolata
Le scrivo perché mi è ritornato il ciclo mestruale dopo la menopausa, da premettere che a giugno ho fatto regolare visita ginecologa, paptest e ecotransvaginale ed era tutto tranquillo, poi a fine ottobre mi è ritornato il ciclo. Mi devo preoccupare? Sono andata subito a fare una visita ginecologica e l'ecotransvaginale che dovrò rifare la prossima settimana, sono un po' ansiosa ma mi devo preoccupare?

Cara signora,
dopo la menopausa, che è decretata dall'assenza di mestruazioni per un anno di seguito nonché da specifici esami ormonali, non possono tornare le mestruazioni. Menopausa significa cessazione irreversibile dell'attività ovarica, quindi non più e in nessun caso mestruazioni. Se davvero lei è in menopausa questo sanguinamento non è il flusso mestruale, ma qualcos'altro su cui è giusto indagare. Di più non posso dirle, dobbiamo aspettare i controlli che farà prossimamente. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

