Sanguinamento dopo la PMA

Ho 33 anni. Venerdi 30 ottobre ho effettuato un trasfert per fecondazione assistita, però venerdi 7 novembre mi sono arrivate delle perdite di sangue prima leggere poi un

po’ piu forti. Continuo ad avere nausea e vomito cosa che con le mestruazioni non mi è mai successa. Martedì dovrei fare il dosaggio dell’ormone beta-hCG. Però non so se il risultato può essere positivo lei cosa mi consiglia. Cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, le consiglio di continuare con la terapia con progesterone che ritengo le abbiano prescritto e, per trarre informazioni sicure, di attendere il dosaggio della gonatropina corionica umana (beta-hCG). Il sanguinamento che lei riferisce può essere espressione delle cosiddette "perdite da impianto", quindi non è necessariamente un brutto segno. Cari saluti.