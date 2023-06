Sanguinamento dopo la visita ginecologica: si deve andare al pronto soccorso?

Una domanda di: Anna

Salve, mia figlia sposata da un anno circa fa la sua prima visita ginecologica, a parte che è stata dolorosissima e ha perso sangue durante e anche dopo circa 7 ore continua a perdere sangue rosso e pezzi neri, volevo sapere cosa è successo e se devo portarla in ospedale, grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, dalle poche cose che dice è difficile comprendere a pieno il problema. Può certamente succedere che dopo una visita ginecologica possa essere presente del sangue nei giorni successivi in quanto se e stato effettuato un accurato controllo con lo speculum oppure è stato effettuato il classico prelievo citologico cervico vaginale, la mucosa della cervice uterina può per la sua intrinseca fragilità essere lei causa di sanguinamento. Suggerisco per sua figlia, se persiste il disturbo di contattare il ginecologo curante proprio perché avendo effettuato di recente la valutazione clinica ha ben presente la situazione e può dare il giusto consiglio. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto