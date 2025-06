Sanguinamento dopo l’asportazione di un polipo

Una domanda di: Giovanna Gentile dottore, circa un mese fa ho tolto in ambulatorio un polipo con pendulo, che è stato anche analizzato con questo referto: Quadro macroscopico. Formazione polipoide di cm 3 di diametro massimo. Quadro microscopico. Polipo mucoso del canale cervicale sede di flogosi linfogranulocitaria erosiva. Aree di iperplasia microghiandolare. Appena tolto non ho avuto nessun problema invece da una decina di giorni ho perdite prima di muco rosato e adesso più colore rosso. Secondo lei è normale o devo fare qualche cura? Il mio ginecologo mi dice di aspettare. Resto in attesa di un suo aiuto. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, aver recentemente asportato una neoformazione uterina comporta di solito per un certo periodo qualche perdita legata al completamento della cicatrizzazione. Di solito in età fertile dopo la mestruazione successiva la situazione si normalizza. Diverso è il caso della donna in menopausa dove la carenza di estrogeni tende ad allungare i tempi. In ogni caso contatti il suo specialista di fiducia per il normale controllo post intervento. Con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

