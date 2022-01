Sanguinamento dopo l’impiego di ovuli vaginali

avevo anche prima di questa gravidanza. Mi ha dato progefik e tranex per 15

abbondanti. Sono stata in ospedale: il battito fetale c’era ancora, l’utero era

rapporto sessuale in gravidanza. Ho fatto un controllo con il medico: la

Salve dottoressa, le avevo gia scritto in merito a delle perdite dopo un



Elisa Valmori

Salve signora, scusi ma non mi è chiaro che tipo di ovuli le abbia prescritto il ginecologo.

Magari si trattava di ovuli disinfettanti o antibiotici come ad esempio Meclon o Gynocanesten?

In tal caso il sanguinamento potrebbe essere dovuto ad uno stato infiammatorio a livello vaginale.

A mio avviso i fibromi possono più facilmente essere causa di contrazioni uterine premature piuttosto che di sanguinamenti.

Dato che l’applicatore è comunque uno strumento rigido, mi permetto di suggerirle di inserire gli ovuli senza utilizzare l’applicatore ma semplicemente bagnandoli con un po’ d’acqua e inserendoli manualmente con delicatezza.

Spero di esserle stata di aiuto, abbia fiducia che tutti questi sforzi saranno ampiamente ripagati dalla sua creatura.

Cordialmente.



