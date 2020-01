Sanguinamento dopo l’uso del tiralatte

Una domanda di: Chiara

Ho usato il tiralatte per 10 minuti da un seno e quando l’ho staccato ho notato una goccia di sangue sul capezzolo .

Non ho ragadi. Non ho sentito dolore ma subito dopo un calore su tutto il seno.

Ho letto che può essere una rottura di un capillare.

Posso continuare ad allattare? Devo ricorrere a uno specialista?





Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara signora mamma,

sarei curiosa di sapere come mai utilizza il tiralatte. Le posso garantire che un po’ di sangue non inquina il suo latte in alcun modo!

Il calore che ha avvertito penso possa essere legato alla stimolazione del tiralatte che, oltre a permettere la fuoriuscita del latte, richiama sangue in quantità nella ghiandola mammaria.

Non credo sia necessario ricorrere ad uno specialista, almeno dai sintomi che mi ha descritto mi pare sia tutto perfettamente fisiologico. Spero che lei possa attaccare esclusivamente al seno il suo bimbo, così da godersi pienamente l’avventura dell’allattamento.

A disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto