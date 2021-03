Sanguinamento dopo un’interruzione farmacologica

Una domanda di: Melania

Salve in data 28/01/2021 ho avuto un’interuzione di gravidanza

farmacologica. Dalla fine dell’assunzione delle due pillole ho avuto perdite

prima abbondanti poi più lievi che si sono protratte fino al 21/02 circa.

In data 17/02 ho effettuato visita ginecologica di controllo ed era tutto

ok, solo le beta non si erano ancora azzerate. In data 25/ 02, quindi dopo 28 giorni, è arrivato il ciclo abbondante che

persiste ancora oggi, sempre abbondante. Vorrei capire è normale che la mestruazione l’abbia da 10 giorni e non

accenna a finire? Dovrei fare qualcosa in merito? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la presenza di una gravidanza all’interno della cavità dell’utero determina importanti cambiamenti nella mucosa. Avere utilizzato i farmaci per interrompere il processo fisiologico, determina, fino a completa espulsione del prodotto del concepimento e dell’endometrio ispessito, perdite più o meno abbondanti nel mese successivo e almeno fino alla nuova mestruazione.

Comunque è buona norma ripetere il controllo ecografico dopo la mestruazione successiva all’assunzione dei farmaci, per verificare che non siano rimasti frammenti placentari o di membrane, e ripetere almeno dopo tre settimane dall’assunzione dei farmaci il dosaggio delle beta-hCG per verificare il buon esito della

procedura.

Cordiali saluti.

