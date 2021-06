Sanguinamento dopo un’isteroscopia

Una domanda di: Donatella

Gentile dottoressa il giorno 15 giugno mia madre di 72 anni ha fatto un’isteroscopia con asportazione di una sacca di pus dovuta a vari

esami precedenti fatti con ecografie extravaginali. Ha effettuato anche un’urinocoltura. Tutto questo su prescrizione dellla ginecologa, che l’ha indirizzata agli esami perché

aveva perdite biancastre e di sgradevole odore. Come terapia le è stato dato l’antibatterico Bassado, 2 compresse al giorno e Flagyl (antiinfettivo, antiprotozoari)

2 compresse 3 volte al giorno. Dopo otto giorni ha sospeso il Bassado perché la faceva stare male, mentre ha continuato con il Flagyl (la terapia dovrebbe terminare oggi).

Oggi si è accorta di avere perdite rossastre ed è in panico: stiamo cercando

di contattare la sua dottoressa in ospedale per chiedere tutte le

informazioni a riguardo. Sottolineo che dopo l’esame perdite non ne ha avute,

soffre di anemia, ma la stiamo tenendo sotto controllo, perché ha un fattore reumatoide,

con i suoi soliti farmaci. Prende mezza pastiglia per la pressione ed ha anche

la sindrome di Sjögren per controllare la quale prende la pilocarpina a sciacqui e

all’occorrenza. Mi potrebbe dire qualcosa riguardo queste perdite? Le sarei

grata. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora non capisco il quadro clinico: bisognerebbe vedere esito dell’ecografia, dell’isteroscopia e dell’urinocoltura… Mi sento però di rassicurarla sulle perdite (ammesso che arrivino dalla vagina e non dall’uretra, per esempio): non sono così tremende avendo la signora appena effettuato un esame come l’isteroscopia. Certo, se soffre di anemia, sarà utile chiarirne la causa. Direi che veramente in una situazione così complessa e con così pochi dati in mio possesso e senza la possibilità di visitare la signora né di visionare i referti non posso davvero dirle di più. La dottoressa che ha in cura sua madre le darà tutte le delucidazioni che, giustamente, desidera. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

