Sanguinamento dovuto a scollamento: quale terapia?

Una domanda di: Marilena Sono molto preoccupata, sono alla 14^ settimana e ho 38 anni. La gravidanza è arrivata naturalmente dopo tanti anni e dopo aver fatto anche due inseminazioni di primo livello andate male: ormai non ci speravo più. Esattamente il 19 maggio mi trovavo nella 12^ settimana, la ginecologa mi ha fatto la translucenza nucale, appena mi ha visitato mi ha detto che avevo la vescica piena e faceva molta fatica a fare bene l'esame, nonostante ciò ha continuato a premere sulla pancia dove ho sentito anche un po' di dolori. Finita la visita mi dice che era tutto bene ma che non era riuscita a vedere il bambino con attenzione per la posizione sfavorevole che aveva assunto. Vado a casa, pranzo e mi riposo. Intorno alle 18 :00 mi sento bagnata corro in bagno e vedo tantissimo sangue, mi sono spaventata al che ho chiamato un'ambulanza per andare in pronto soccorso, dove mi fanno una puntura di prontogest e mi danno da assumere del Dav Ha e mi dicono che c'era uno scollamento, mi viene prescritta una terapia da fare a casa: 10 punture prontogest e Dav Ha. Dopo dieci giorni continuo ad avere ancora macchie di sangue e continuo con altre due punture. Avevo tutto il gluteo indolenzito probabilmente chi mi ha fatto le punture non ha riscaldato la fiale e non ha iniettato con calma il medicinale. Sono passata a prendere un ovulo la sera di progeffik perché non sopportavo più il dolore delle iniezioni. Ora sono alla 14^ sono due settimane ieri che ho fatto una visita con un altro ginecologo dove mi ha spiegato che lo scollamento è dovuto alla membrana, mi ha detto che probabilmente continuerò a vedere sangue, mi ha dato cura di progeffik 2 a giorni più 2 di Dav Ha compresse ma non mi ha specificato per quanto tempo. La mia preoccupazione sta nel fatto che essendo passate le 12 settimane posso prendere tutto questo progesterone? Ero rimasta a un solo ovulo, 2 non sono troppi? Ho letto che il progesterone può portare problemi al bambino dopo la 12^ settimana è davvero così? Tra l'altro ho ancora indolenzimento nei glutei nel punto di iniezione delle punture: è normale dopo averle sospese da una settimana. Ah un' altra cosa: ho fatto degli esami per la coagulazione del sangue e sono risultata Eterozigote al fattore V Leiden e alle mutazioni mthfr, mi hanno prescritto anche di fare l'eparina, mi sono rivolta a due ematologi i quali hanno avuto pareri discordanti, uno mi dice di farla l'altro no perché di solito si dà alle pazienti omozigote, la ginecologa per precauzioni e visto lo scollamento mi ha ordinato di farla. Sono molto preoccupata. Se prendo un solo ovulo la sera più due Dav Ha sono sufficienti? E per quanto tempo, visto che sono già 15 giorni che ho assunto progesterone anche in punture. Secondo lei è giusto che debba fare l'eparina per tutta la durata della gravidanza? Uno scollamento di membrana a cosa è dovuto? Perché si verifica? Faccio una vita abbastanza tranquilla, e non faccio neanche sport. A cosa può portare ad un aborto spontaneo. È possibile che il giorno della translucenza nucale il fatto che la dottoressa ha premuto sulla pancia possa aver provocato qualcosa? Mi scusi per tutte le domande, per me e mio marito questa è una gravidanza preziosa e siamo molto preoccupati. Grazie se mi risponderà.



Salve signora,

la sua lettera è veramente complessa e mi dispiace non risponderle completamente ma davvero non mi è possibile.

Mi sento di dirle solo che le due mutazioni eterozigoti NON si sommano e quindi può essere eventualmente utilizzato Quatrefolic (600-800 microgrammi/die) per correggere la mutazione MTHFR in eterozigosi.

In alternativa, si può fare dosaggio dell'omocisteina: se fosse nella norma si potrebbe anche decidere di NON utilizzare Quatrefolic per tutta la gravidanza. Allego il link di un sito che spiega meglio:

https://www.bandini-pharma.com/news/blog/quatrefolic-per-carenza-di-acido-folico/

Quanto alla profilassi con eparina, sarebbe giustificata in caso di mutazione MTHFR in omozigosi mentre la sua è in eterozigosi quindi NON la richiederebbe. Tuttavia, in caso di eventi tromboembolici pregressi oppure di storia ostetrica sfavorevole (forse le due inseminazioni fallite?) potrebbe essere giustificata la profilassi con eparina a basso peso molecolare 4000 unità/die (fino a 80 kg di peso corporeo). Ritengo quindi che soltanto la sua Curante sia in grado di decidere la terapia più adatta nel suo caso particolare.

Non so se le ho risposto almeno in parte, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



