Sanguinamento durante i rapporti sessuali dopo la conizzazione

Una domanda di: Mary

Io circa più di un mese fa ho subito una conizzazione cervice uterina di cin 2/3 ho fatto il controllo con la mia ginecologa ed ho dovuto continuare per una settimana cicatridina perché ancora c’era un po’ l’utero che non era del tutto cicatrizzato.

Mi ha riferito che dopo il tutto potevo avere tranquillamente rapporti.

Ma mi è sorto un dubbio perché ogni volta che ho rapporti ho perdita di sangue è vorrei capire se è normale o devo preoccuparmi.



Buongiorno signora, la conizzazione è un intervento che prevede l’asportazione di una porzione di cervice uterina (collo dell’utero) e di solito prevede una guarigione per seconda intenzione cioè senza che siano stati dati dei punti con ago e filo e quindi la superficie sottoposta a intervento tende a cicatrizzare non prima di 40 giorni. Poiché si viene a costituire un tessuto di granulazione, la cicatrice tende ad avere perdite di muco e sangue per almeno 40 giorni. Fatto salvo il soggettivo e fisiologico decorso rispetto a un intervento, quanto lei riferisce sembra avere caratteristiche di normalità. Tuttavia, come prevedono i protocolli di solito si effettua un controllo proprio a distanza di un mese e mezzo per vedere che la cicatrizzazione si sia completata e che non sia necessario utilizzare prodotti topici che favoriscano il completamento del processo di cicatrizzazione. Consulti quindi il suo specialista di fiducia per fare questo tipo di valutazione e naturalmente ritiri l’esame istologico: è questo un aspetto importante relativamente all’intervento da lei eseguito in quanto di solito la conizzazione è una procedure diagnostico-terapeutico su lesioni che possono precedere il tumore del collo dell’utero. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



