Sanguinamento e dolori a 48 anni: può essere l’anello contraccettivo?

Per capire se è l'anello contraccettivo il responsabile di particolari sintomi basta toglierlo per poi osservare cosa succede.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentilissima, mi sembra strano il suo racconto…al terzo anello avere problemi di flusso abbondante e dolori. Consiglio di fare un controllo ecografico per capire meglio la situazione. Togliere Kirkos potrebbe essere una buona cosa, anche per verificare, in base a cosa succederà dopo, se era o non responsabile della sintomatologia dolorosa. Mi faccia sapere come andrà. Cari saluti.

Una domanda di: Alessia Salve dottoressa, da due mesi ho iniziato ad usare l’anello vaginale (kirkos) tutto senza nessun fastidio. Premetto che ho 48 anni ed ho deciso insieme alla ginecologa di farne uso per non andare in menopausa. Questo mese ho inserito quindi il terzo anello vaginale e dopo 10gg mi è arrivato il ciclo con fortissimi dolori e con mestruazioni abbondantissime. Mi sono spaventata ed ho contattato la mia ginecologa e lei mi ha detto di continuare così.. Sono passati 4 giorni ed io sono preoccupata perché la mestruazione è sempre abbondante. Ma allora mi chiedo se tutto ciò ha un senso..? Avere il ciclo con l’anello inserito in vagina, togliere l’anello e avere di nuovo il ciclo tra una settimana sempre che questo mi finisca. Sono veramente confusa, potrebbe dirmi se secondo lei tutto ciò è normale? Ovviamente presumo che l’anello non stia funzionando se mi è venuto il ciclo.. Giusto? Spero lei mi possa dare un chiarimento. Grazie.

