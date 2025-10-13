Sanguinamento importante a 15 giorni dal parto: colpa dei FANS?

Una domanda di: Ilaria
Ho partorito 15 giorni fa. Ho avuto perdite post parto per circa 5/6 giorni abbastanza abbondanti poi si sono ridotte fino a sembrare un ciclo che tende a finire. Poi a giorni alterni il ciclo si ripresenta rosso vivo e abbondante, non ci sono coaguli ma filamenti molto spessi. Nella giornata trovo la carta sporca se mi pulisco e d’improvviso sento scendere copiosamente per poi fermarsi nuovamente. Le perdite non sono maleodoranti. Ho chiesto a più specialisti che dicono che può capitare ma nessuno mi ha visitato. Sto prendendo FANS per un ingorgo mammario e il farmaco per inibire l’allattamento che era diventato molto doloroso. Io sono molto spaventata dall’idea di poter avere un’emorragia e non sapere come gestirla. Dopo quanto tempo dal parto si può stare tranquilli? Purtroppo sono molto ansiosa.
Sara De Carolis
Gentile Ilaria,
se hai copiose perdite ematiche, in parte può essere dovuto ai FANS che stai assumendo, ma una ecografia ti aiuterebbe a capire se l’utero è veramente “pulito” dopo il parto (senza residui di membrane/placenta). Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
