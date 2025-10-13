Sanguinamento importante a 15 giorni dal parto: colpa dei FANS?

Una domanda di: Ilaria

Ho partorito 15 giorni fa. Ho avuto perdite post parto per circa 5/6 giorni abbastanza abbondanti poi si sono ridotte fino a sembrare un ciclo che tende a finire. Poi a giorni alterni il ciclo si ripresenta rosso vivo e abbondante, non ci sono coaguli ma filamenti molto spessi. Nella giornata trovo la carta sporca se mi pulisco e d’improvviso sento scendere copiosamente per poi fermarsi nuovamente. Le perdite non sono maleodoranti. Ho chiesto a più specialisti che dicono che può capitare ma nessuno mi ha visitato. Sto prendendo FANS per un ingorgo mammario e il farmaco per inibire l’allattamento che era diventato molto doloroso. Io sono molto spaventata dall’idea di poter avere un’emorragia e non sapere come gestirla. Dopo quanto tempo dal parto si può stare tranquilli? Purtroppo sono molto ansiosa.

