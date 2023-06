Sanguinamento importante a 57 anni: che fare?

Una domanda di: Cristina

Buongiorno ho 57 anni e fino a dicembre ho avuto mestruazioni regolari ma abbondanti causate da presenza di fibroma e ciste ovarica tenute monitorate con ecografie transvaginali annuali. Nonostante l’uso del Lunetyl non ho riscontrato miglioramenti. Poi fino a marzo nessuna mestruazione e speravo fosse iniziata la menopausa. Invece ai primi di aprile sono iniziate prima perdite poi mestruazioni che non sono mai terminate ed ora sono riaumentate in maniera ingestibile con gli ultimi 4 giorni di un’ abbondanza preoccupante. Ho fissato un appuntamento che mi è stato dato tra un mese. Martedì andrò su prescrizione del mio medico a fare emocromo perché penso di avere ormai i valori ai minimi accettabili. Vorrei sapere se posso intanto prendere farmaci per ridurre e fermare l’emorragia. Anche per poter eventualmente poter fare esami approfonditi se riuscissi ad avere una visita prima di un mese. Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Cristina, la situazione ginecologica che sta vivendo va valutata con un’isterectomia. Nel darle questo consiglio capisco un po’ di fifa per l’intervento ma è la scelta risolutiva che secondo me la sua condizione impone. La possibilità di controllare quest’ultima attività ovarica è piccola e alla fine snervante. Si sottoponga con tranquillità all’intervento, discutendo con il suo curante l’opportunità come prevenzione del rischio di tumore ovarico di rimuovere anche le ovaie nel contesto della sua età. Di fatto, il rischio di tumore inizia a salire come frequenza dopo il 55 esimo anno di età. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto