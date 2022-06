Sanguinamento importante in seguito all’inserimento dell’anello contraccettivo

Una domanda di: Giulia

Ho inserito Ornibel il 12/06 (primo giorno di ciclo) quindi sono 14 giorni. La prima settimana ho avuto perdite di sangue come se si fosse quasi bloccato il mio ciclo, adesso da una settimana invece è come se avessi emorragie, come se avessi la vera e propria mestruazione. Sono preoccupata perché si fanno sempre più intense. Devo comunque tenere l’anello fino alla fine dei 28 giorni? Grazie mille.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Giulia, in casi come il suo consiglio sempre di effettuare un emocromo (analisi del sangue) in un qualunque laboratorio. Bisogna capire se l’emoglobina è normale o no, per stabilire se si è sviluppata una forma di anemia (da carenza di ferro, come potrebbe accadere in seguito a un importante sanguinamento). Se l’emoglobina come spero fosse normale si attende la prossima mestruazione perché dovrebbe passare tutto o, comunque, si può aspettare di vedere che cosa sucecde. Se invece dall’emocromo emergesse un’alterazione dell’emoglobina (valori inferiori rispetto a quelli normali riportati nel referto) deve parlare immediatamente con il medico. Perdere troppo sangue può esporre infatti a vari rischi, che non è proprio il caso di correre. Di sicuro l’anello va tolto, tenendo presente che in questa eventualità non si è più coperti sotto il profilo contraccettivo. Sennò può tranquillamente sanguinare e vedere se al prossimo mese risuccede la stessa cosa. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto