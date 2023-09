Sanguinamento in 13^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Valentina

Ho 29 anni sono alla seconda gravidanza che sembra procedere, purtroppo ho avuto 6 aborti fino ad adesso, in totale 8 gravidanze con una andata a termine e non ho mai trovato la causa, ho fatto tutto il necessario tra isteroscopia genetica e tanti altri esami del sangue, ora sono di 13 settimane e 1 giorno ieri ho fatto la seconda visita e sembrava andare tutto bene, stamattina mi sono svegliata per la solita pipì mattutina ma quando mi sono pulita c’era sangue rosso vivo e mi sono spaventata sono corsa in ospedale e nella visita non hanno visto nulla dicono che non ci sia nessuna perdita distacco e il bambino per il momento sta bene, ma è tutto il giorno che mi fa male la schiena e ho dolori alla pancia non so dove sbattere la testa, lei ha qualche consiglio su come comportarmi? Su cosa fare? Premetto che prendo il progesterone da inizio gravidanza più cardioaspirina e acido folico…attendo una sua risposta grazie…





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, per adesso mi sembra stia facendo tutto il necessario. E certamente la buona notizia è che in ecografia al controllo non si sia visto nulla di anormale. Altra buona notizia che la gravidanza ormai abbia superato il primo trimestre, che certamente rappresenta il periodo più frequente per gli aborti spontanei (ma non mi scrive a che epoca sono stati i sei aborti precedenti).

Mi tenga aggiornata. Cari saluti.

