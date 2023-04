Sanguinamento in 13ma settimana di gravidanza: perché?

Una domanda di: Vittoria

Buongiorno. A 13 settimane più 3 sono finita in pronto soccorso per emorragia. Alla eco il bimbo presentava un battito regolare, era 72 mm ma c’era una nuova area di distacco di 57x 20 cm. Nuova perché l’avevo avuta a 9 settimane! Alla visita di controllo (meno di una settimana fa) era tutto a posto, nessun distacco solo la placenta un po’ scesa (anche se presto per dirlo visto che sono alla 13 settimana) . Le chiedo, avendo osservato riposo sempre, perché questi distacchi frequenti ? Non riesco ad avere una gravidanza tranquilla a causa delle frequenti corse in pronto soccorso. Anche questo distacco, più grosso dei precedenti potrebbe riassorbirsi? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Vittoria, la maggior parte dei sanguinamenti nella prima parte della gravidanza sono senza conseguenze per la donna e per il concepito. Sono dovuti alla progressiva riduzione della placenta che in fase iniziale di gravidanza ricopre tutto il sacco gestazionale e poi si riduce alla porzione che darà sviluppo alla placenta definitiva. Le raccolte di sangue tra parete uterina e camera gestazionale di regola si riassorbono senza conseguenze quindi capisco la sua preoccupazione, ma da un punto di vista clinico le possibilità che questo evolva in una interruzione della gravidanza sono minime. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Tanti cari auguri.