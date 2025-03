Sanguinamento in 14^ settimana: che fare?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia

In genere, il problema del sanguinamento legato a un distacco si risolve spontaneamente senza bisogno di fare nulla.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Federica, nessun problema. Vediamo se la placenta adegua il suo impianto e non ci dà più pensiero. Se mi chiede un'opinione clinica, vita normale, nessun supplemento di progesterone e penso che il problema si risolverà. Con cordialità.

Una domanda di: Federica Salve sono alla 14esima settimana + 1 e ieri mattina appena sveglia ho trovato una perdita importante di color rosso vivo. Sono andata al ps su consiglio della mia ginecologa e, cosí come scritto da referto, hanno riscontrato una piccola area subcentimetrica di disimpianto a livello del polo inferiore del lembo placentare. Il pomeriggio prima avevo fatto dei tamponi vaginali con uso dello speculum, potrebbero essere stati quelli a sollecitare il distacco? Le specifico inoltre che dalle ecografie precedenti è risultato che io avessi la placenta bassa. Grazie e saluti.

