Sanguinamento in 7^ settimana: devo stare a riposo assoluto?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/07/2026 Aggiornato il 01/07/2026

Non c'è alcun bisogno né di stare a riposo né di affrontare terapie in caso di perdite di sangue nelle prime settimane di gravidanza. A maggior ragione se l'ecografia ha visualizzato l'embrione e il battito del cuoricino.

Una domanda di: Livia
Sono alla mia prima gravidanza a 7+6, non ho sintomi fastidiosi a parte sensibilità agli odori ed alcune perdite, prima marroni poi rosa, ma molto sporadiche da una settimana a questa parte. Il giorno in cui il sangue era più rosato mi sono spaventata e sono corsa al PS dove da ecografia hanno rilevato battito, sacco vitellino ed embrione senza alcun distacco. Ho iniziato terapia con prontogest e successivamente con progefik, nonostante ciò la dottoressa di turno mi ha spaventato imponendomi riposo assoluto, che ho rispettato per 4 giorni ma io mi sento male a stare ferma come mi sentirei male a non rispettare qualcosa che potrebbe avere un impatto negativo sulla gravidanza. In questi giorni però ho visto vari suoi video in cui non trova riscontro positivo nel riposo. Vorrei un suo parere, se cominciassi di nuovo la mia vita normale senza sforzi intensi e avessi ancora perdite sarebbe colpa mia? Grazie in anticipo.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Livia,
le perdite ematiche nel primo trimestre interessano 7 donne su 10 e sono prive di qualsiasi conseguenza. Se fosse sotto le mie cure non le darei alcun supplemento di progesterone né le chiederei di stare a riposo. Il mio consiglio è di sospendere la terapia e fare una vita del tutto normale. Le gravidanze si interrompono quasi esclusivamente se l'embrione è cromosomicamente sbilanciato. Questo suo embrioncino ha già passato i primi esami e sembra destinato ad avere un ottimo decorso, senza che vi sia bisogno di niente. Questa è la mia opinione.

Sanguinamento in 7^ settimana: devo stare a riposo assoluto?

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