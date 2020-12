Sanguinamento in gravidanza

Una domanda di: Martina

Sono alla mia prima gravidanza, sono di 12 settimane e 6 giorni, ieri mattina ho fatto la seconda ecografia e il mio

bambino sta bene, la sera mi accorgo di avere alcune macchie di colore rosso vivo della durata di un quarto d’ora, dopodiché diventano marroni scuro ,

fino a diventare marroni chiare stamattina. Non ho nessun dolore ma sono molto preoccupata, la mia ginecologa mi ha prescritto il progeffik per due

settimane e mi ha detto di non preoccuparmi, specie se il sanguinamento é arrivato dopo un rapporto della sera prima. Mi conferma che posso stare

tranquilla? Grazie in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Martina, certamente bisogna che lei si fidi della sua Curante ginecologa…le ha detto la verità! Quando in gravidanza si effettua una visita ginecologica, un’ecografia interna oppure si ha un rapporto sessuale, è facile che l’utero di riflesso si contragga. L’utero ha una notevole componente muscolare e tutto quello che è stimolazione meccanica di questo organo, ha come conseguenza una contrazione più o meno forte. Ebbene, queste contrazioni uterine possono provocare quel sanguinamento (per fortuna modesto) che lei ha notato in questi giorni. Direi che il progesterone ovuli può essere un ottimo rimedio per mantenere l’utero rilasciato e vedere sparire le perdite di sangue che tanto l’hanno spaventata.

Nel frattempo, vorrei precisare che sarebbe il caso di preoccuparsi se le perdite da marroni diventassero di colore rosso vivo e abbondanti come una mestruazione, qualora invece rimanessero scarse e di colore marrone ancora per alcuni giorni, non sarebbero motivo di allarme.

Spero di averla rincuorata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

