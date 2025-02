Sanguinamento in gravidanza dopo un tampone vaginale

Vorrei sapere se è normale perdere sangue dopo un tampone in gravidanza e se questo evento può causare rottura delle acque. Molti ginecologi dicono di no che non c’è correlazione.



Gentile signora,

lei pone un quesito in assenza di qualsiasi informazione che permetta di darle una risposta. Ha un ectropion della cervice (chiamato comunemente”piaghetta”) che possa giustificare il sanguinamento? Ha eseguito recentemente un pap test? Fa terapia anticoagulante ed antiaggregante (aspirinetta)? In quale settimana di gravidanza si trova? Il tampone è stato prescritto perché ha sintomi che hanno suggerito al medico la presenza di un’infezione? Le perdite ematiche vaginali non sono mai da sottovalutare, quindi vanno sottoposte all’attenzione del ginecologo curante. Se si ripetono, si possono accompagnare alla rottura delle membrane. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

