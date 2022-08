Sanguinamento in gravidanza: potrebbe essere dovuto alla presenza di un polipo nell’utero?

Una domanda di: Elisa

Salve, sono in gravidanza e sono disperata. Circa verso il 4 mese mi è stato trovato un polipetto endometriale a seguito di piccole minacce di aborto, e mi avevano poi rassicurata in seguito che se nel corso della gravidanza dovessi avere perdite potrebbe essere quello. Poi a 25 settimane alla visita di controllo mi trovano collo dell’utero a 3.4 e mi danno una cura di ovuli di progesterone, magnesio, riposo e di non strafare è così faccio. Ok procede tutto bene fino a 27 + 2 quando mi ritrovo ad avere perdite marroni, corro al pronto soccorso, mi fanno visita, controllano la bimba ma risulta tutto ok. Mi fanno puntura di progesterone e utero accorciato a 2.9, mi dicono che molto probabilmente il sanguinamento è dovuto al collo che si è accorciato ancora un po’ o al polipo. Mi dicono che se continua il sanguinamento di tornare in ospedale. Ok torno a casa ma le macchie marroni non si fermano, non sono abbondanti ma ci sono. Contatto la ginecologa e mi dice che sicuramente secondo lei è il polipo e mi vuole visitare tra 3 giorni per vedere se conviene togliere il polipo. Ok ora giungo a me. Ho una paura tremenda che possa essere in sofferenza la bimba, penso al peggio sto malissimo. Lei la sento muovere sempre però ho paura. E se non è il polipo che sanguina? Perché poi macchie marroni e non rosa ? E perché solo ora? Perché non prima? Poi quando abbiamo scoperto che il collo era di 3.4 mi disse che c’era il pericolo che potesse anche nascere prima, se la situazione fosse peggiorata. Ogni tanto ho contrazioni ma non dolorose, insomma mi aiuti. Che parere mi sa dare? Posso stare tranquilla? Secondo lei è il polipo che sanguina o conviene fare un’altra visita d’urgenza ?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, sicuramente a sanguinare è il polipo. Se fosse qualcosa d'altro la bambina non si muoverebbe così bene e le perdite sarebbero molto più abbondanti. Purtroppo però la presenza di polipi si può associare a parto prematuro per cui non c'è che da tenere la situazione sotto controllo, dato che anche l'asportazione del polipo si può associare a parto prematuro. Di più non posso dirle. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.