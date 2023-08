Sanguinamento in seguito a un rapporto dopo un’IVG

Una domanda di: Greta

Due mesi fa ho avuto un aborto farmacologico, ieri ho avuto un rapporto completo non protetto però oggi mi è iniziato ad uscire sangue come se fosse ciclo, però il ciclo doveva venirmi tra 6 giorni.

Ora non so se è possibile che sia rimasta di nuovo incinta (specifico che siamo stati molto attenti), o se magari è normale e mi sto facendo paranoie mie. La prego mi aiuti a capire che ho molta ansia.



Cara signora, stia tranquilla, le perdite dopo un rapporto sessuale che viene affrontato in seguito a un aborto sono normali, quindi non hanno alcun significato dal punto di vista medico. Non sono neppure espressione di una gravidanza in atto. Vorrei aggiungere che se non si desidera una gravidanza è opportuno adottare un metodo contraccettivo sicuro (il coito interrotto non lo è). Cordialmente.

