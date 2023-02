Sanguinamento in seguito al primo inserimento dell’anello vaginale

L'anello contraccettivo può provocare perdite anomale nei primi tempi di utilizzo. Solo se il fenomeno persiste occorre parlarne con il proprio curante.

Gentile Giorgia, non conosco la tua età, ma da quanto racconti sei al primo ciclo dell’anello vaginale contraccettivo (Ornibel). Se leggi il foglietto illustrativo, vedrai che nei primi 2-3 mesi si possono avere perdite ematiche irregolari, quindi per ora dovrai solo pazientare. Poi, dopo questo primo periodo, se le perdite di sangue dovessero persistere ti dovrai rivolgere al tuo medico curante per valutare la situazione e stabilire il da farsi. Cari saluti.

